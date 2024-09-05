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Родители подростков с аутизмом провели акцию у Администрации правительства Грузии
05.09.2024 15:19
Родители подростков с аутизмом провели акцию у Администрации правительства Грузии. Участники протеста сообщают о проблеме отсутствия медикаментов и финансирования необходимых обследований. Граждане утверждают, что министр здравоохранения не смог решить проблему, поэтому требуют отстранения Михаила Сарджвеладзе и дают премьер-министру 10-дневный срок на удовлетворение их требований.
«С момента начала программы аутизма нам приходится добиваться всего посредством действий и протестов. Другими словами, в этой стране жутко нарушаются права детей.
Неправильное обращение может привести даже к смерти ребенка, и именно так с этими детьми играет государство. Иногда нам дают лекарства, а иногда нет. Мы находимся в очень тяжелых условиях.
Мы направили письмо премьер-министру, просим о встрече. Пусть г-н Ираклий создаст прецедент. Факт, что этот человек (министр здравоохранения) не может решить эту проблему, и его как минимум должны освободить от занимаемой должности», — сказала одна из участниц акции.
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