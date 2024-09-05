

Зураб Зурабиани – вице-чемпион Паралимпийских игр в Париже

05.09.2024 21:43





На турнире по парадзюдо на летних Паралимпийских играх в Париже Зураб Зурабиани (категория J2 до 60 кг) завоевал серебряную медаль — в финале грузин встретился с узбеком Шерзодом Намазовым и потерпел поражение.



Напомним, на Паралимпийских играх в Париже сборная Грузии завоевала четыре медали — Гига Очхикидзе стал чемпионом турнира по паралегкой атлетике (толкание ядра), парастрелок Владимир Чинчараули завоевал серебряную медаль, а паратхэквондистка Анна Джапаридзе и парафехтовальщица на колясках Нино Тибилашвили завоевали бронзовые медали.





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