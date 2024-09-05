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Молодежная сборная Грузии по футболу одержала победу над Молдовой
05.09.2024 22:29
В восьмом туре квалификационного этапа молодежного чемпионата Европы сборная Грузии обыграла Молдову со счетом 3:0.
Сборная Грузии занимает второе место в группе C с 16 очками и 9 сентября встретится с Нидерландами в Венло.
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