

Молодежная сборная Грузии по футболу одержала победу над Молдовой

05.09.2024 22:29





В восьмом туре квалификационного этапа молодежного чемпионата Европы сборная Грузии обыграла Молдову со счетом 3:0.



Сборная Грузии занимает второе место в группе C с 16 очками и 9 сентября встретится с Нидерландами в Венло.





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