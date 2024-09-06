

Десять НПО, работающие в области достижения мира в Грузии, зарегистрировались иноагентами

06.09.2024 14:40





10 неправительственных организаций, работающих в области достижения мира в Грузии, выступили с заявлением о том, что они начали процесс регистрации в «реестре иноагентов» в соответствии с требованием закона о прозрачности иностранного влияния, который вступил в силу 1 августа 2024 года.



Подписавшие заявление организации входят в 1,6 процента грузинских НПО, которые добровольно выбрали регистрацию. Почти 25 тысяч организаций категорически отказались согласиться с такой классификацией их работы.



Миротворческими организациями, подписавшими заявление и начавшими процедуру регистрации в реестре, являются:



• Studio Re

• Грузинский национальный комитет Хельсинкской гражданской ассамблеи

• Фонд Левана Микеладзе

• Ассоциация «Мирный и деловой Кавказ»

• Коалиция за права вынужденных переселенцев

• Профсоюз учителей «Образование и мир»

• Фонд женщин-предпринимателей

• Союз «Цхинвали будущего»

• Ассоциация «Имеди» — движение женщин-вынужденных переселенцев за мир

• Фонд «Абхазинтерконт».





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