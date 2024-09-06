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Вилли Саньол: Когда добиваешься успеха, открывается аппетит и хочется большего


06.09.2024   19:50


Когда добиваешься успеха, открывается аппетит и хочется большего – главное, игроки поверили, что могут многое, – заявил тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньол на пресс-конференции перед матчем первого тура Лиги наций против Чехии.

Как отметил Саньол, у Чехии специфическая команда, а сборной Грузии, возможно, для успеха потребуется больше усилий, чем в Гамбурге.

«Как известно, в рядах соперника будут играть фактически те же футболисты, что выступали на чемпионате Европы. Исходя из этого, ждем примерно такой же игры. Чехия – специфическая команда. Возможно, сейчас для успеха нам потребуется больше усилий, чем в Гамбурге, где нам было очень трудно.

Игроки знают, какого стиля матча следует ожидать, и для нас преимущество знать, что нам предстоит делать.

Когда добиваешься успеха, открывается аппетит и хочется большего. Мы постараемся добиться этого! На чемпионате играли двадцать футболистов из этого состава. Они знают, что мы требуем от них такого же усердия и профессионализма. Психология всегда важна в тренерском процессе. Игроки поверили, что могут многое, это главное.

Лига Наций для некоторых команд менее важна, у нас нет такой роскоши. Мы должны учиться и осознавать, насколько будем бороться за высокие цели», - заявил Вилли Саньол.

Напомним, 7 сентября национальная сборная Грузии по футболу проведет матч первого тура Лиги наций УЕФА. Встреча со сборной Чехии пройдет на стадионе им. Михаила Месхи в 20:00.


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