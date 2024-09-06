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Парадзюдо: Георгий Калдани завоевал серебро на Паралимпиаде, а Инна Калдани – бронзу
06.09.2024 21:25
На турнире по парадзюдо на Паралимпийских играх в Париже Георгий Калдани (категория J2 до 73 кг) завоевал серебряную медаль. В финале грузинский спортсмен встретился с представителем Японии Юдзиро Сэто и потерпел поражение.
Еще одну, бронзовую медаль выиграла парадзюдоистка Инна Калдани.
Грузинская команда c семью медалями в Париже уже установила рекорд по медалям, завоеванным на Паралимпиадах.
Ранее Гига Очхикидзе стал чемпионом турнира по паралегкой атлетике (толкание ядра), парастрелок Владимир Чинчараули и парадзюдоист Зураб Зурабиани завоевали серебряные медали, а паратхэквондистка Анна Джапаридзе и парафехтовальщица на колясках Нино Тибилашвили завоевали бронзовые медали.
Грузия занимает 48-е место в неофициальном командном зачете Игр. Азербайджан – на 32-м месте (3 золота, 1 серебро и 3 бронзы).
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