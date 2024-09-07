

Сборные Грузии и Чехии сыграют сегодня в рамках розыгрыша Лиги наций

07.09.2024 10:38





После чемпионата Европы грузинские болельщики впервые увидят свою любимую команду — 7 сентября сборная Грузии встретится с Чехией на стадионе имени Михаила Месхи.



Сборная Грузии начинает четвертый сезон в Лиге наций. Статистика «Крестоносцев» в этом турнире следующая: 11 побед, 6 ничьих, 1 поражение, мячи 34:11.



Сборная Грузии начала выступать в Лиге наций из дивизиона D, а теперь впервые выступит в дивизионе B.



Сборная Грузии впервые в истории встретилась с Чехией в июне 2024 года на чемпионате Европы (1:1).



Сборная Чехии проиграла Албании лишь один из семи последних выездных матчей (0:3), выиграла три и три сыграла вничью. Напоминаем, что в новом сезоне Лиги наций Албания является соперником Грузии и Чехии (наряду с Украиной) – «Крестоносцы» сыграют в Тиране 10 сентября.



После 9 октября 2021 года сборная Грузии провела дома 13 матчей и проиграла лишь один (1:7 Испании 8 сентября 2023 года). 8 побед и 4 ничьи. В последних пяти матчах сборная Грузии не проигрывала дома.





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