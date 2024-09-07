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7-8 сентября в Зугдиди пройдет Gemo Fest
07.09.2024 19:31
7-8 сентября в Зугдиди пройдет фестиваль Gemo Fest. Фестиваль, организованный Национальной администрацией туризма, пройдет в Ботаническом саду Зугдиди.
Сообщается, что желающие принять участие в Gemo Fest встретились с опытными поварами, для них были проведены тренинги и мастер-классы.
Повара поделились своим опытом и дали советы будущим участникам фестиваля.
Участники Gemo Fest в Зугдиди получат возможность представить мегрельские традиционные, редкие и малоизвестные блюда, которые будут дегустировать гости фестиваля.
В фестивале примут участие местные повара из разных муниципалитетов Самегрело.
В рамках Gemo Fest сегодня в Ботаническом саду Зугдиди будет установлен большой экран, на котором желающие смогут посмотреть футбольный матч сборной Грузии.
В ботаническом саду появится зона питания, сельскохозяйственный рынок и детский развлекательный уголок.
Завтра, 8 сентября, Gemo Fest завершится концертом группы «Мгзавреби». Цель Gemo Fest — популяризация местной кухни в регионах Грузии, поддержка предпринимателей/семей и увеличение потока внутренних и международных путешественников.
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