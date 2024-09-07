

7-8 сентября в Зугдиди пройдет Gemo Fest

07.09.2024 19:31





7-8 сентября в Зугдиди пройдет фестиваль Gemo Fest. Фестиваль, организованный Национальной администрацией туризма, пройдет в Ботаническом саду Зугдиди.



Сообщается, что желающие принять участие в Gemo Fest встретились с опытными поварами, для них были проведены тренинги и мастер-классы.



Повара поделились своим опытом и дали советы будущим участникам фестиваля.



Участники Gemo Fest в Зугдиди получат возможность представить мегрельские традиционные, редкие и малоизвестные блюда, которые будут дегустировать гости фестиваля.



В фестивале примут участие местные повара из разных муниципалитетов Самегрело.



В рамках Gemo Fest сегодня в Ботаническом саду Зугдиди будет установлен большой экран, на котором желающие смогут посмотреть футбольный матч сборной Грузии.



В ботаническом саду появится зона питания, сельскохозяйственный рынок и детский развлекательный уголок.



Завтра, 8 сентября, Gemo Fest завершится концертом группы «Мгзавреби». Цель Gemo Fest — популяризация местной кухни в регионах Грузии, поддержка предпринимателей/семей и увеличение потока внутренних и международных путешественников.







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