

В Батуми стартовал первый международный турнир по спортивному покеру

07.09.2024 20:57





С 7 по 15 сентября впервые в этом году город Батуми примет Евразийский покерный тур (EAPT).



По словам организаторов мероприятия, международный турнир учрежден в 2013 году и ежегодно проводится в разных странах мира. В спортивном мероприятии принимают участие более 1000 игроков из более чем 30 стран мира.



Евразийский покерный тур — одно из ведущих событий в регионе, в котором принимают участие игроки со всего мира. Его цель – развитие покера как интеллектуальной игры на международном уровне, а также развитие туристических мест по всему региону. Именно с этой целью местом проведения международного турнира был выбран город Батуми.



Турнир организован Ассоциацией спортивного покера Грузии, целью которой является развитие покера как спортивной и интеллектуальной игры. Ассоциация систематически организует местные и международные турниры, а также активно работает над развитием покерной культуры в регионе.



Международный турнир принимает Eclipse Poker Club в Батуми, созданный на базе одного из крупнейших казино Грузии Eclipse.



Призовой фонд международного турнира составляет $350 000. В мероприятии принимают участие как профессиональные, так и любители покера.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





