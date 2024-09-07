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В Батуми стартовал первый международный турнир по спортивному покеру
07.09.2024 20:57
С 7 по 15 сентября впервые в этом году город Батуми примет Евразийский покерный тур (EAPT).
По словам организаторов мероприятия, международный турнир учрежден в 2013 году и ежегодно проводится в разных странах мира. В спортивном мероприятии принимают участие более 1000 игроков из более чем 30 стран мира.
Евразийский покерный тур — одно из ведущих событий в регионе, в котором принимают участие игроки со всего мира. Его цель – развитие покера как интеллектуальной игры на международном уровне, а также развитие туристических мест по всему региону. Именно с этой целью местом проведения международного турнира был выбран город Батуми.
Турнир организован Ассоциацией спортивного покера Грузии, целью которой является развитие покера как спортивной и интеллектуальной игры. Ассоциация систематически организует местные и международные турниры, а также активно работает над развитием покерной культуры в регионе.
Международный турнир принимает Eclipse Poker Club в Батуми, созданный на базе одного из крупнейших казино Грузии Eclipse.
Призовой фонд международного турнира составляет $350 000. В мероприятии принимают участие как профессиональные, так и любители покера.
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