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21 сентября легенды «Милана» сыграют с легендами Грузии
07.09.2024 20:59
«Глория едет в Грузию. С нетерпением ждем визита на родину Кахи Каладзе», — с такой надписью клуб «Милан» публикует информационный плакат о матче легенд, запланированном на 21 сентября в Тбилиси.
На плакате изображено фото Кахи Каладзе, бывшего защитника «Милана» и бывшего капитана сборной Грузии.
21 сентября на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси состоится товарищеский матч.
Команда легенд Грузии сразится с легендами итальянского «Милана».
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