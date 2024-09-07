

21 сентября легенды «Милана» сыграют с легендами Грузии

07.09.2024 20:59





«Глория едет в Грузию. С нетерпением ждем визита на родину Кахи Каладзе», — с такой надписью клуб «Милан» публикует информационный плакат о матче легенд, запланированном на 21 сентября в Тбилиси.



На плакате изображено фото Кахи Каладзе, бывшего защитника «Милана» и бывшего капитана сборной Грузии.



21 сентября на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси состоится товарищеский матч.



Команда легенд Грузии сразится с легендами итальянского «Милана».





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