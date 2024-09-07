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21 сентября легенды «Милана» сыграют с легендами Грузии


07.09.2024   20:59


«Глория едет в Грузию. С нетерпением ждем визита на родину Кахи Каладзе», — с такой надписью клуб «Милан» публикует информационный плакат о матче легенд, запланированном на 21 сентября в Тбилиси.

На плакате изображено фото Кахи Каладзе, бывшего защитника «Милана» и бывшего капитана сборной Грузии.

21 сентября на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси состоится товарищеский матч.

Команда легенд Грузии сразится с легендами итальянского «Милана».


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