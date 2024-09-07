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Сборная Грузии разгромила чехов в Лиге наций
07.09.2024 21:59
Сборная Грузии по футболу разгромила сборную Чехии со счетом 4:1 в Лиге наций. Матч проходил в Тбилиси, на стадионе им. Месхи.
Голы за сборную Грузии забили Кварацхелия (с пенальти) («Наполи»), Чакветадзе («Уотфорд»), Микаутадзе («Лион») и Кочорашвили («Леванте»).
Следующий матч сборная Грузии проведет через три дня на выезде со сборной Албании.
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