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Фильм Деи Кулумбегашвили «Апрель» получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля
08.09.2024 11:57
На 81-м Венецианском кинофестивале новая работа режиссера Деи Кулумбегашвили – «Апрель» получила специальный приз жюри.
На фестивальной премьере вместе с режиссером присутствовали актеры Ия Сухиташвили, Каха Кинцурашвили и Мераб Нинидзе.
Работа вошла в число 21 фильма основной конкурсной секции.
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