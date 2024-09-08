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Фильм Деи Кулумбегашвили «Апрель» получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля


08.09.2024   11:57


На 81-м Венецианском кинофестивале новая работа режиссера Деи Кулумбегашвили – «Апрель» получила специальный приз жюри.

На фестивальной премьере вместе с режиссером присутствовали актеры Ия Сухиташвили, Каха Кинцурашвили и Мераб Нинидзе.

Работа вошла в число 21 фильма основной конкурсной секции.


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