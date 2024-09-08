

Саньоль: Я с самого начала верил, что у этой команды есть будущее

08.09.2024 12:10





Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль на пресс-конференции дал оценку выигранному матчу с Чехией (4:1) в Лиге наций.



«За три года мы прошли большой путь, многие вещи не были видны со стороны. Я верил, что у этой команды есть будущее. Ребята сыграли на чемпионате Европы, увидели, чего они могут добиться как команда, и обрели уверенность.



Мы не очень хорошо играли в первые 20 минут. Тогда я попросил нападающих Хвичу, Микутадзе и Чакветадзе не тратить много усилий на защиту, и они с этим прекрасно справились. Если не считать первых минут, команда в целом показала идеальную игру.



Мне было интересно, как игроки придут в сборную после чемпионата Европы. Хочу поздравить их с тем, что они приехали с лучшим настроем и показали отличную игру», — заявил Саньоль.



Свой следующий матч сборная Грузии проведет в Тиране – 10 сентября «Крестоносцы» сыграют против сборной Албании.







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