

Грузия завоевала девятую медаль Паралимпийских игр в Париже

08.09.2024 22:22





В заключительный день летних Паралимпийских игр в Париже соревновался один грузин — Акакий Джинчарадзе (+107 кг) завоевал бронзовую медаль в парапауэрлифтинге (жим лежа).



Грузинский параспортсмен использовал все три попытки (238, 244 и 250 кг), а победителем турнирап по парапауэрлифтингу (жим лежа) стал иранец Аминзаде.



На Паралимпийских играх в Париже сборная Грузии финишировала с девятью медалями, что является историческим результатом для грузинского параспорта. Гига Очхикидзе стал чемпионом турнира по паралегкой атлетике (толкание ядра), парастрелок Владимир Чинчараули и парадзюдоисты Зураб Зурабиани, Георгий Калдани и Реваз Чикоидзе завоевали бронзовые медали, паратхэквондистка Анна Джапаридзе, парафехтовальщица на колясках Нино Тибилашвили Нино Тибилашвили, пара-дзюдоистка Инна Калдани и парапауэрлифтер Акакий Джинчарадзе завоевали бронзовые медали.



Паралимпийская сборная Грузии на 17-х летних Паралимпийских играх в Париже соревновалась с 14 параспортсменами в шести видах спорта.





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