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Сборная Грузии (U21) играет сегодня с Нидерландами
09.09.2024 10:20
Сборная Грузии до 21 года в гостях встретится с Нидерландами. Матч пройдет в городе Венло.
Вчера команда, которую тренирует Рамаз Сванадзе, провела предматчевую тренировку. После шести туров сборная Грузии идет на втором месте в группе с 16 очками. Третье место занимает Швеция с 13 очками, которая 10 сентября в гостях встретится с Молдовой, а лидером группы являются Нидерланды с 24 очками.
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