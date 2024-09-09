

BBC Global выпустила новую документальную работу об «андерграунде» клубной жизни Тбилиси

09.09.2024 11:22





BBC представила новый документальный фильм об андеграундной клубной жизни, активизме в Тбилиси и связанных с ней участников. Для этого репортер Фрэнк МакВини посетил клуб Bassiani и пространство Mutant Radio.



Снятый и представленный репортером Фрэнком МакВини, документальный фильм Всемирной службы Би-би-си является третьим выпуском цикла Global Dancefloor, в котором ранее были показаны эпизоды в Бейруте и Бразилия.



В ходе эпизода, посвященного Тбилиси, МакВини беседует с активистами, танцорами и художниками, живущими в Тбилиси, об их работе в условиях принятия «российского закона» об Иноагентах.



По версии респондентов, новые изменения грузинского законодательства направленны на ограничение деятельности клубов и других культурных пространств. К примеру, в этом году политические беспорядки и протесты в Грузии привели к отмене фестиваля 4GB.



Репортер попытался ответить на вопрос — насколько жизненно важны танцы (рейв) в стране, переживающей крупнейший политический и социальный кризис [возможно всего] нового поколения?



Кроме этого DJ Mag опубликовало пространное интервью с продюсером и соучредителем Left Bank Tbilisi — Гачей Бакрадзе.



Подкаст Global Dancefloor: Tbilisi на английском можно слушать тут.





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