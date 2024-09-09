

Грузинские спортсмены завершили Паралимпиаду с рекордным количеством медалей

09.09.2024 11:35





В Париже 8 сентября вечером завершились XVII Паралимпийские игры. В последний день соревнований бронзовую медаль в пауэрлифтинге (жим лежа) выиграл грузинский спортсмен Акакий Джинчарадзе (+107 кг).



Грузия завоевала рекордное количество медалей на Паралимпиаде в Париже. С девятью медалями (1 золото, 4 серебра и 4 бронзы) грузинская команда заняла 51-е место в неофициальном командном зачете.



Напомним, что Гига Очхикидзе стал чемпионом турнира по паралегкой атлетике (толкание ядра); парастрелок Владимир Чинчараули, парадзюдоисты Зураб Зурабиани, Георгий Калдани и Реваз Чикоидзе завоевали серебряные медали; парафехтовальщица на колясках Нино Тибилашвили, паратхэквондистка Анна Джапаридзе, парадзюдоистка Инна Калдани и парапауэрлифтер Акакий Джинчарадзе завоевали бронзовые медали.



Грузия принимает участие в Паралимпийских играх с 2008 года. На Играх в Рио (2016-й год) команда завоевала первое золото, которое Грузии принес парадзюдоист Звиад Гогочури. В Токио (2021-й год) Грузия завоевала три серебра (Нино Тибилашвили, Инна Калдани и Реваз Чикоидзе).





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