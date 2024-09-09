

Батуми впервые принимает международный конгресс, посвящённый истории и археологии Римской империи

09.09.2024 15:09





Батуми впервые принимает международный конгресс, посвящённый истории и археологии Римской империи — «Limes Congress 2024».



Батуми был официально объявлен хозяином конгресса в нидерландском городе Неймеген.



Главная тема конгресса — история пограничных линий Римской империи и различные вопросы, касающиеся экономических отношений, торговли, культуры, политических и социальных аспектов, а также новых археологических раскопок.



Форум открылся сегодня и продлится до 14 сентября. Помимо сессий, запланированы различные экскурсии для осмотра достопримечательностей региона.



В форуме принимают участие около 350 делегатов из 42 стран мира.



Арчил Чиковани: «Я рад, что наш город принимает такое важное мероприятие, как Limes Congress. Как вы знаете, Батуми неоднократно получал "туристический Оскар". В прошлом году мы получили награду как туристическое направление четырёх сезонов. Наш город также является хозяином множества крупных международных и региональных форумов, и примечательно, что 26-й конгресс Limes проходит именно здесь в этом году.



На сегодняшнем конгрессе и в последующие дни в рамках форума пройдут различные семинары по римской истории и археологии, а также культурные мероприятия. Делегаты посетят достопримечательности города и региона Аджарии, включая, конечно же, важный памятник римской фортификационной архитектуры — крепость Гонио, где 12 сентября состоится римский фестиваль.



Программа форума очень разнообразна, и я уверен, что она будет интересной и полезной для участников. Мероприятие также поспособствует укреплению отношений между научными учреждениями представленных стран, а также обмену знаниями и опытом.

Я хочу поблагодарить исполнительный комитет Limes Congress, Варшавский университет, правительство Аджарии, Министерство образования, Агентство по охране культурного наследия Аджарии и всех, кто поддержал и активно участвовал в выборе Батуми в качестве места проведения конгресса».



Конгресс проводится с 1949 года раз в три года на территориях бывшей Римской империи.



«Limes Congress 2024» организован в рамках меморандума, подписанного между Агентством по охране культурного наследия Аджарии и Варшавским университетом.





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