

Сборная Грузии по футболу сегодня встретится с Албанией

10.09.2024 10:25





Сегодня во втором туре Лиги наций УЕФА сборная Грузии по футболу встретится с командой Албании. Матч пройдет в Тиране и начнется в 22:45 по тбилисскому времени.



Напомним, в первом матче группы сборная Грузии разгромила сборную Чехии по футболу со счетом 4:1.



Сборная Албании также победой завершила матч первого тура против Украины.



После первого тура в группе лидируют сборные Грузии и Албании, у них по 3 очка.



Наблюдать выездной матч сборной Грузии можно будет в Тбилиси, на площади Первой Республики.





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