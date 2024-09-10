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Сборная Грузии по футболу сегодня встретится с Албанией
10.09.2024 10:25
Сегодня во втором туре Лиги наций УЕФА сборная Грузии по футболу встретится с командой Албании. Матч пройдет в Тиране и начнется в 22:45 по тбилисскому времени.
Напомним, в первом матче группы сборная Грузии разгромила сборную Чехии по футболу со счетом 4:1.
Сборная Албании также победой завершила матч первого тура против Украины.
После первого тура в группе лидируют сборные Грузии и Албании, у них по 3 очка.
Наблюдать выездной матч сборной Грузии можно будет в Тбилиси, на площади Первой Республики.
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