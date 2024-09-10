Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Молодёжная сборная Грузии проиграла Нидерландам


10.09.2024   10:43


Сборная Грузии до 21 года в отборочном цикле чемпионата Европы в Венло встретилась со сборной Нидерландов и проиграла со счетом 1:3.

В этой встрече команде Рамаза Сванадзе нужна была ​​как минимум ничья, которая не позволила бы опуститься сопернику Швеции и приблизила бы нас к финальному этапу Евро-2025.

Очередную встречу со своим прямым конкурентом Швецией наша команда проведет 10 октября в гостях, а 15 октября примет Северную Македонию.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна