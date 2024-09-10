|
|
|
Молодёжная сборная Грузии проиграла Нидерландам
10.09.2024 10:43
Сборная Грузии до 21 года в отборочном цикле чемпионата Европы в Венло встретилась со сборной Нидерландов и проиграла со счетом 1:3.
В этой встрече команде Рамаза Сванадзе нужна была как минимум ничья, которая не позволила бы опуститься сопернику Швеции и приблизила бы нас к финальному этапу Евро-2025.
Очередную встречу со своим прямым конкурентом Швецией наша команда проведет 10 октября в гостях, а 15 октября примет Северную Македонию.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна