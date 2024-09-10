

Молодёжная сборная Грузии проиграла Нидерландам

10.09.2024 10:43





Сборная Грузии до 21 года в отборочном цикле чемпионата Европы в Венло встретилась со сборной Нидерландов и проиграла со счетом 1:3.



В этой встрече команде Рамаза Сванадзе нужна была ​​как минимум ничья, которая не позволила бы опуститься сопернику Швеции и приблизила бы нас к финальному этапу Евро-2025.



Очередную встречу со своим прямым конкурентом Швецией наша команда проведет 10 октября в гостях, а 15 октября примет Северную Македонию.







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