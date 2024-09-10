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5 самых дорогих футболистов Грузии и Албании


10.09.2024   12:08


10 сентября во втором туре Лиги наций сборная Грузии встретится со сборной Албании. Встреча начнется в 22:45 по грузинскому времени в 22-тысячном самолете «Air Албания» в Тиране.

По данным управляющего агентства Transfermarkt, стоимость сборной Грузии составляет 177,55 млн евро, а цена команды Албании – 104,80 млн евро.

Что касается топ-5 самых дорогих игроков, то список выглядит следующим образом:

Сборная Грузии:

Хвича Кварацхелия – 80 миллионов евро;
Георгий Мамардашвили – 45 миллионов евро;
Георгий Микутадзе – 20 миллионов евро;
Отар Китеишвили – 5 миллионов евро;
Ираклий Азаров – 3 миллиона евро.

Сборная Албании:

Армандо Броя – 22 миллиона евро;
Кристиан Аслан – 18 миллионов евро;
Берат Джимсит – 10 миллионов евро;
Мирто Узуни – 8 миллионов евро;
Рэй Манаж – 5 миллионов евро.


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