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5 самых дорогих футболистов Грузии и Албании
10.09.2024 12:08
10 сентября во втором туре Лиги наций сборная Грузии встретится со сборной Албании. Встреча начнется в 22:45 по грузинскому времени в 22-тысячном самолете «Air Албания» в Тиране.
По данным управляющего агентства Transfermarkt, стоимость сборной Грузии составляет 177,55 млн евро, а цена команды Албании – 104,80 млн евро.
Что касается топ-5 самых дорогих игроков, то список выглядит следующим образом:
Сборная Грузии:
Хвича Кварацхелия – 80 миллионов евро;
Георгий Мамардашвили – 45 миллионов евро;
Георгий Микутадзе – 20 миллионов евро;
Отар Китеишвили – 5 миллионов евро;
Ираклий Азаров – 3 миллиона евро.
Сборная Албании:
Армандо Броя – 22 миллиона евро;
Кристиан Аслан – 18 миллионов евро;
Берат Джимсит – 10 миллионов евро;
Мирто Узуни – 8 миллионов евро;
Рэй Манаж – 5 миллионов евро.
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