

5 самых дорогих футболистов Грузии и Албании

10.09.2024 12:08





10 сентября во втором туре Лиги наций сборная Грузии встретится со сборной Албании. Встреча начнется в 22:45 по грузинскому времени в 22-тысячном самолете «Air Албания» в Тиране.



По данным управляющего агентства Transfermarkt, стоимость сборной Грузии составляет 177,55 млн евро, а цена команды Албании – 104,80 млн евро.



Что касается топ-5 самых дорогих игроков, то список выглядит следующим образом:



Сборная Грузии:



Хвича Кварацхелия – 80 миллионов евро;

Георгий Мамардашвили – 45 миллионов евро;

Георгий Микутадзе – 20 миллионов евро;

Отар Китеишвили – 5 миллионов евро;

Ираклий Азаров – 3 миллиона евро.



Сборная Албании:



Армандо Броя – 22 миллиона евро;

Кристиан Аслан – 18 миллионов евро;

Берат Джимсит – 10 миллионов евро;

Мирто Узуни – 8 миллионов евро;

Рэй Манаж – 5 миллионов евро.





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