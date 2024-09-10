

После футбольного матча Албания-Грузия муниципальный транспорт будет обслуживать граждан допоздна

10.09.2024 15:45





Во время запланированного на сегодня матча между сборными Албании и Грузии, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение болельщиков, часть тбилисского метрополитена и муниципальных автобусов 11 сентября будут работать до 02:00. Информацию распространила мэрия Тбилиси.



«Для грузинских болельщиков на площади Республики установлен большой экран, организованный мэрией Тбилиси и Федерацией футбола Грузии, где состоится публичный показ матча.



Присутствовать на мероприятии может любой желающий, а граждан будут обслуживать автобусы. Тбилисское метро также будет работать допоздна.



Выездной матч группового этапа Лиги наций УЕФА состоится сегодня в городе Тирана, в 22:45 по тбилисскому времени», — отмечается в информации мэрии Тбилиси.







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