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В результате удара молнии в Аспиндзском муниципалитете один человек погиб и один пострадал


10.09.2024   22:33


По существующей информации, в результате удара молнии у села Ота муниципалитета Аспиндза один человек погиб и один пострадал.

По имеющейся информации, в момент удара молнии оба они находились в лесу.

Как сообщили "Интерпрессньюс" в службе скорой медицинской помощи, прибывший на место экипаж обнаружил одного погибшего и одного пострадавшего.


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