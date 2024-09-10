

В результате удара молнии в Аспиндзском муниципалитете один человек погиб и один пострадал

10.09.2024 22:33





По существующей информации, в результате удара молнии у села Ота муниципалитета Аспиндза один человек погиб и один пострадал.



По имеющейся информации, в момент удара молнии оба они находились в лесу.



Как сообщили "Интерпрессньюс" в службе скорой медицинской помощи, прибывший на место экипаж обнаружил одного погибшего и одного пострадавшего.





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