

Бастующий сотрудник «Evolution Georgia» прекратил голодовку в связи с ухудшением здоровья

10.09.2024 22:36





Бастующий сотрудник «Evolution Georgia» Махаре Паташури прекратил голодовку в связи с ухудшением здоровья. Он голодал 26 дней.



«Меня отвезли в клинику, трижды вливали глюкозу, но уровень сахара не пришел в норму. Мне сказали, что если я не прекращу голодовку, мое состояние ухудшится. Вместо меня голодовку начал другой сотрудник, и этот процесс продолжается», — сказал он Netgazeti сегодня, 10 сентября.



Днем ранее в интервью изданию он сказал, что бастующие все еще ждут вмешательства государства в качестве посредника в этот процесс.



Бастующие также призывают общественность поддержать их, поскольку, по их словам, нарушение трудовых прав происходит не только в этой конкретной компании и является актуальной проблемой:



«Эта борьба не только наша, низкие стандарты труда – проблема всей страны, и мы должны стоять вместе. 21 сентября с 12:00 мы начнем собираться у верхнего выхода метро Дидубе. Это акция солидарности. Те, кто столкнулся с социальными проблемами, мы ждем вас на митинге», — сказал Махаре Паташури.



«Evolution Georgia» — компания, предоставляющая удаленные услуги азартных игр, которая пришла в Грузию в 2017 году. Только в Грузии в компании работает около 8000 сотрудников.



12 июля более 4000 сотрудников онлайн-казино «Evolution Georgia» объявили забастовку. Они требуют повышения зарплаты и надлежащих условий труда.



Члены профсоюза работников заявляют, что забастовка будет продолжаться «до тех пор, пока будут решены проблемы с трудовыми правами работников».





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