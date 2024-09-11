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Сборная Грузии победила Албанию и стала единоличным лидером группы
11.09.2024 11:24
Сборная Грузии встретилась в Тиране во втором туре дивизиона Лиги Наций B со сборной Албании и одержала победу со счетом 1:0 благодаря голу Георгия Кочорашвили.
В игре, прошедшей на стадионе «Эйр Албания», Вилли Саньоль не изменил состав «Крестоносцев» и вывел тех же 11 футболистов, что и в матче против Чехии.
На 71-й минуте Георгий Кочорашвили обошёл двух игроков и забил великолепный гол из-за пределов штрафной – 1:0.
Сборная Грузии имеет 6 очков и является единоличным лидером группы.
Следующая встреча «Крестоносцев» пройдет 11 октября против Украины.
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