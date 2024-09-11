

Вилли Саньоль: Мы заслужили победу над Албанией

11.09.2024 11:26





После победы над Албанией (1:0) в Лиге наций главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал и назвал причины победы.



«Думаю, разговор, который состоялся с игроками в перерыве, стал решающим в сегодняшней встрече. В первом тайме не все шло хорошо, но мы хорошо поговорили с игроками. Мы постарались исправить свои ошибки и во втором тайме сыграли более агрессивно. Мы заслужили эту победу.



После удара, полученного Хвичей Кварацхелия в первом тайме, он играл весь матч с сильной болью. Он хотел оставаться на поле как можно дольше. Он очень хороший футболист и отличный командный игрок. В последние 15-20 минут нам требовалось больше движения, поэтому к игре подключился Зурико Давиташвили и сыграл очень хорошо.



Каждая игра в «лиге Б» сложна. До октябрьских игр еще четыре недели, игроки возвращаются в клубы, и я хочу, чтобы следующие несколько игр прошли без травм. Для нас важен каждый игрок. Единственное, чего я желаю – чтобы в октябре у нас в команде был такой же настрой и атмосфера, только так мы сможем продолжить успешную игру.



Грузинские футболисты многому научились на чемпионате Европы. По сравнению с матчем против Чехии, сегодняшний матч был гораздо сложнее. Первый тайм был не очень хорош, именно такие игры учат нас тому, что нам нужно исправить», — заявил Вилли Саньоль.







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