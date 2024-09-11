

Стендап-комика арестовали в России из-за шуток на концерте в Тбилиси

11.09.2024 13:42





Суд в Нижнем Новгороде назначил 13 суток ареста стендап-комику Дмитрию Гаврилову по административному протоколу о возбуждении ненависти из-за записи его выступления в YouTube.



Решение принял в понедельник Нижегородский районный суд города. Поводом для ареста Гаврилова стал ролик, в котором сотрудники силовых структур усмотрели «признаки унижения человеческого достоинства по национальности, языку, происхождению, принадлежности к социальной группе».



Как сказано в сообщении на сайте суда, ставший поводом для дела ролик был «обнаружен» 20 января 2023 года. Вероятно, речь идет об опубликованной в тот день записи выступления Дмитрия Гаврилова со стендапом в Тбилиси – на мероприятии он, среди прочего, шутил про россиян, свой отъезд из родной страны в связи с мобилизацией и отношение жителей Грузии к его согражданам, отмечает «Медиазона».



Телеграм-канал «Оперативные сводки» опубликовал видео с Гавриловым, снятое, предположительно, в отделе полиции. В ролике он принёс извинения за «оскорбительные высказывания, направленные на граждан Российской Федерации» и «дискредитацию» российских военных.



8 сентября комик планировал выступить в Нижнем Новгороде на концертной площадке DKRT, однако мероприятие отменили из-за его ареста, пишет «Медиазона». На сайте Гаврилова указано, что он также должен был выступить в Самаре, Ульяновске, Саратове, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Перми, Екатеринбурге, Челябинске и Уфе.



Дима Гаврилов — участник шоу StandUp на ТНТ, «Прожарка» на ТНТ4 и многих других комедийных проектов. После объявления мобилизации в РФ в сентябре 2022 года Гаврилов покинул Россию, уехав в Грузию.





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