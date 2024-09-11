

Шахтеры из Шкурути приехали на акцию протеста в Тбилиси

11.09.2024 20:35





Перед зданием парламента собралось около 50 человек. Они держат плакаты с надписями «За спасение села Шкурути» и «Требуем справедливости».



Контекст. Протесты в шахтерском селе Шкурути в Имерети продолжаются уже полгода. Неспокойно здесь стало еще в 2019-м, когда добыча марганца рядом с селом вызвала первые разрушения грунта и построек.



По словам местных жителей, за последние годы в Шкурути рухнуло около дюжины домов, появились трещины в земле, разрушаются церковь, школа и кладбище. В деревне всё еще остаются десятки семей.



В начале сентября 2024 года протестующие объявили голодовку и зашили себе рты. Компания-добытчик отрицает свою причастность к разрушениям.





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