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В Батуми мужчину ударила молния - он выжил
12.09.2024 11:54
Вчера, 11-го сентября в 35-летнего жителя Батуми ударила молния. В результате мужчина получил частичные ожоги тела. Пострадавшего доставили в Батумскую республиканскую больницу.
Как сообщили газете Batumelebi в клинике, на данный момент его состояние стабильное и «его жизни ничего не угрожает. «У него ожоги, но на данный момент его состояние стабильное, он проходит лечение».
Инцидент произошел вчера, 11 сентября, в вечерние часы, когда в Батуми была сильная гроза.
По сообщениям в соцсети, во время сильной грозы, мощные разряды были заметны возле рыбного ресторана «Фишландия». Примерно в этом месте и пострадал мужчина.
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