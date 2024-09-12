

В Батуми мужчину ударила молния - он выжил

12.09.2024 11:54





Вчера, 11-го сентября в 35-летнего жителя Батуми ударила молния. В результате мужчина получил частичные ожоги тела. Пострадавшего доставили в Батумскую республиканскую больницу.



Как сообщили газете Batumelebi в клинике, на данный момент его состояние стабильное и «его жизни ничего не угрожает. «У него ожоги, но на данный момент его состояние стабильное, он проходит лечение».



Инцидент произошел вчера, 11 сентября, в вечерние часы, когда в Батуми была сильная гроза.



По сообщениям в соцсети, во время сильной грозы, мощные разряды были заметны возле рыбного ресторана «Фишландия». Примерно в этом месте и пострадал мужчина.





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