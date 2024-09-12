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Травма Хвичи Кварацхелия оказалась несерьезной - он сыграет в следующем туре


12.09.2024   12:00


Врачи «Наполи» осмотрели состояние Хвичи Кварацхелия после травмы, полученной в матче против сборной Албании в Лиге наций, и ничего опасного не выявили», — сообщает итальянское бюро Sky Sports.

«После матча с Албанией Кварацхелия вернулся в Неаполь и был осмотрен врачами. Оказалось, что он повредил лодыжку, из-за чего он испытывал боль, но при интенсивном лечении за несколько дней возможна его реабилитация.

Поэтому, скорее всего, Хвича восстановится перед запланированным матчем с «Кальяри», чтобы атаковать вместе с Лукаку», — пишет итальянское издание Sky Sports.

В матче против Албании во втором тайме Кварацхелия заменил главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль.

«Наполи» сыграет в гостях в четвертом туре итальянской Серии А против «Кальяри» 15 сентября, матч начнется в 20:00 по тбилисскому времени.


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