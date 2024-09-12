

Акция протеста жителей Шукрути проходит в Тбилиси, возле здания парламента

12.09.2024 16:51





Митингующие утверждают, что из-за деятельности компании Georgian Manganese местная инфраструктура разрушена. Участники акции требуют компенсации ущерба и помощи от правительства:



Они вывезли руду прямо перед нашими домами, начали массовое разрушение села. Ничего не осталось от того, что у нас было, дом, храм, могилы проваливаются под землю. Мы протестуем против этого, мы не хотим быть беженцами в нашей стране. Если так будет продолжаться, наши матери и наши женщины присоединятся к нашей голодовке.

— заявил один из протестующих.



Еще один участник митинга в интервью телекомпании TV Pirveli сообщил, что учебный год не может начаться в Шукрути из-за серьезного повреждения местной школы.



По словам участников, бюро Самхараули пришло к выводу, что школа Шукурти больше не может принимать учеников, она подлежит демонтажу.



Компания вместе же пытается всячески запугать и повлиять на тех, кто осмелился высказаться, силами полиции. Лично против меня и нескольких односельчан было возбуждено дело по сфабрикованным, абсурдным обвинениям. Сачхерский районный суд оштрафовал двадцать семей на пять с половиной миллионов. Иване Кипиани, судья Сачхерского районного суда, даже запретил нам выражать свое мнение и протестовать.

— сказал участник митинга.





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