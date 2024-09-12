

Учебный год возобновится в школах в понедельник, 16 сентября

12.09.2024 18:09





В этом году для двенадцатиклассников публичных школ будут нововведения — в выпускных классах добавились естественнонаучные предметы и гражданское образование, поэтому вместо 4-х основных урока, их будет преподаваться 6-7.



Другие подробности на данном этапе неизвестны.



Минобразования Грузии пока не опубликовало подробные данные о том, сколько первоклассников пойдет учится в этом году.



По прошлогодним данным, в грузинских школах учатся 643 311 учащихся, а 39455 из них были первоклассниками.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





