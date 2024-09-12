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Учебный год возобновится в школах в понедельник, 16 сентября


12.09.2024   18:09


В этом году для двенадцатиклассников публичных школ будут нововведения — в выпускных классах добавились естественнонаучные предметы и гражданское образование, поэтому вместо 4-х основных урока, их будет преподаваться 6-7.

Другие подробности на данном этапе неизвестны.

Минобразования Грузии пока не опубликовало подробные данные о том, сколько первоклассников пойдет учится в этом году.

По прошлогодним данным, в грузинских школах учатся 643 311 учащихся, а 39455 из них были первоклассниками.


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