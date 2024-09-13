

За полгода в Грузии родилось на 3632 человека меньше чем умерло

13.09.2024 11:45





По данным «Грузстата», в январе-июне 2024 года численность живорожденных в Грузии составила 18 633 ребенка. За этот же период в стране умерли 22 265 человек.



Согласно статистике, в первом полугодии 2024 года естественный прирост (разница между численностью живорожденных и умерших) определен в -3632 единицы. Положительный коэффициент естественного прироста зафиксирован в Тбилиси (478) и Аджарской Автономной Республике (621).



Что касается количества браков и разводов, то за первые 6 месяцев 2024 года было зарегистрировано 9924 случая заключения брака и 6859 случаев развода.





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