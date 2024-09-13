

Жители села Шукрути перенесли протест в Тбилиси, устроив акцию против добычи марганца

13.09.2024 12:00





Жители Шукрути уже несколько лет проводят активные акции протеста, чтобы привлечь внимание к ущербу, наносимому компанией Georgian Manganese, владеющей лицензией на эксплуатацию рудников в Чиатурском районе [западная Грузия]. В частности, они рассказывают о том, как добыча разрушает дома и портит землю для сельского хозяйства. Протестующие также утверждают, что Georgian Manganese не выплатила адекватной компенсации за нанесенный ущерб.



Среди участников акции протеста семь человек голодают уже двенадцатый день. Пятеро из них в рамках акции протеста также зашили себе губы в знак протеста против добычи марганца под их селом.



Прибыв в Тбилиси, демонстранты обратились к примерно трем десяткам человек, собравшихся у здания парламента, а также к широкой общественности и центральному правительству с просьбой обратить внимание на их акцию протеста.



Демонстранты также попросили правительство включиться в процесс посредничества и заставить компанию выполнить их требования.



Выступая, житель Шукрути Георгий Непаридзе сказал, что они не собираются прекращать акцию протеста, пока их требования не будут выполнены.



— «В результате незаконной добычи руды компанией «Грузинский марганец» разрушена наша жизненная среда, не только дом, разрушена вся территория села — могилы, недавно построенная церковь.



С самого первого дня процесса мы пытались достучаться до центрального правительства, чтобы оно вместе с компанией Georgian Manganese приняло участие в решении этой проблемы, но, к сожалению, нас игнорируют со всех сторон».



Непаридзе провел параллель с гомофобным законопроектом, принятым парламентским большинством во втором чтении на прошлой неделе о «защите семейных ценностей и несовершеннолетних». Он предложил депутатам выйти к демонстрантам и объяснить, что для них значат семейные ценности.



— «Каждый из нас защищает свой дом, могилы предков, церковь… Мы защищаем свои семьи, и если семейные ценности значат что-то другое для членов парламента, то они должны выйти сюда и рассказать нам, чтобы мы поняли».



Хотя полиция отклонила их просьбу поставить палатку перед зданием парламента, демонстранты не ушли, а провели ночь под открытым небом.



Правительство пока никак не прокомментировало на призывы и просьбы демонстрантов.





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