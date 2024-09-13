

Грузия представит на «Оскар» фильм о депортации грузин из России

13.09.2024 14:07





Грузия представит на «Оскар-2024» фильм Русудан Глурджидзе «Антиквариат» о массовой депортации грузин из России в 2006 году.



Как сообщили в Национальном центре кинематографии Грузии, решение приняла конкурсная комиссия, в которую входили девять человек.



Пять членов жюри проголосовали за фильм «Антиквариат», а четверо – за фильм Деи Кулумбегашвили «Апрель».



Напомним, что «Апрель» взял специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале.



«Антиквариат» же временно сняли с показа в Венеции из-за решения суда по спору об авторских правах на сценарий. На грузинскую продюсерскую фирму Cinetech пожаловались Viva Film (Россия), Avantura Film (Хорватия) и Pygmalion (Кипр). Позже суд приостановил решение, которое блокировало показ и картину вернули в конкурс Giornate degli Autori («Авторские дни») и показали 6 сентября.





Граждане Грузии были депортированы из России в 2006 году на фоне так называемого шпионского скандала и острого политического кризиса между Москвой и Тбилиси. Российские власти тогда заявляли, что массово депортируют грузин якобы для того, чтобы предотвратить нелегальную миграцию. Но Европейский суд по правам человека признал их действия незаконными и еще в начале 2019 года обязал Россию выплатить пострадавшим компенсации. Москва не сделала этого до сих пор.





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