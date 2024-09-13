

Кварацхелия признан лучшим игроком августа в «Наполи»

13.09.2024 15:08





По итогам опроса, проведенного среди болельщиков, футбольные фанаты «Наполи» признали Хвичу Кварацхелия лучшим игроком прошлого месяца, сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.



В августе Кварацхелия особенно проявил себя в матче против «Болоньи», который неаполитанская команда выиграла со счетом 3:0. В этой встрече грузинский нападающий забил гол и сделал результативную передачу.



В чемпионате Италии «Наполи» свой ближайший матч проведет против «Кальяри» в воскресенье, 15 сентября.





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