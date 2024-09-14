

Стали известны составы команд на матч легенд «Милана» с легендами Грузии

14.09.2024 13:59





21 сентября в Тбилиси, пройдет матч звезд грузинского и мирового футбола организованный Федерацией футбола Грузии и мэрией Тбилиси. Первый канал Грузии покажет прямую трансляцию встречи.



Матч, в котором примут участие ветераны сборной Грузии и итальянского «Милана», пройдет на стадионе имени Михаила Месхи в 19:00.



Напоминаем, что билеты на матч можно приобрести онлайн на сайте TKT.ge. Стоимость билета 10, 30 и 50 лари. Каждый клиент может купить максимум два билета для посещения матча. Первый канал Грузии покажет прямую трансляцию матча.



Грузия: Георгий Ломая, Нукри Ревишвили, Георгий Наваловский, Каха Цхададзе, Каха Каладзе, Александре Амисулашвили, Давид Квирквелия, Зураб Хизанишвили, Леван Цкитишвили, Гоча Джамараули, Георгий Деметрадзе, Джано Ананидзе, Александр Кобахидзе, Леван Кобиашвили, Владимир Бурдули, Георгий Кинкладзе, Александр Иашвили, Шота Арвеладзе, Давид Сирадзе, Георгий Деметрадзе, Леван Мчедлидзе, Отар Марцваладзе, Давид Муджири, Гела Иналишвили, Арчил Арвеладзе, Михаил Кавелашвили, Муртаз Шелия, Гога Гахокидзе, Николоз Чхеидзе, Георгий Немсадзе, Георгий Гудушаури, Малхаз Асатиани, Лаша Салуквадзе, Георгий Попхадзе.



Тренер: Темур Кецбая.



Milan Glorie: Дида, Валерио Фиори, Массимо Одо, Кафу, Алессандро Костакурта, Лука Антонини, Роке Жуниор, Кристиан Пануччи, Кристиан Дзаккардо, Массимо Амброзини, Серджио, Анджело Карбоне, Риккардо Монтоливио, Кларенс Зеедорф, Кристиан Брок, Марко Борриелло, Ривалдо, Кака.



Тренер: Ибрагим Ба.







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