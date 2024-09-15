

Мераб Двалишвили победил чемпиона США и стал чемпионом UFC в суперлегком весе

15.09.2024 10:57





Грузинский боец ​​Мераб Двалишвили победил американца Шона О’Мэлли в поединке за чемпионский пояс UFC.



В результате Двалишвили стал чемпионом UFC в суперлегком весе.



Мераб Двалишвили – второй грузинский боец, ставший чемпионом UFC.



Напомним, что в феврале 2024 года Илья Топурия стал чемпионом в полулегком весе.





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