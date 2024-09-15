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Мераб Двалишвили победил чемпиона США и стал чемпионом UFC в суперлегком весе
15.09.2024 10:57
Грузинский боец Мераб Двалишвили победил американца Шона О’Мэлли в поединке за чемпионский пояс UFC.
В результате Двалишвили стал чемпионом UFC в суперлегком весе.
Мераб Двалишвили – второй грузинский боец, ставший чемпионом UFC.
Напомним, что в феврале 2024 года Илья Топурия стал чемпионом в полулегком весе.
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