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Мераб Двалишвили победил чемпиона США и стал чемпионом UFC в суперлегком весе


15.09.2024   10:57


Грузинский боец ​​Мераб Двалишвили победил американца Шона О’Мэлли в поединке за чемпионский пояс UFC.

В результате Двалишвили стал чемпионом UFC в суперлегком весе.

Мераб Двалишвили – второй грузинский боец, ставший чемпионом UFC.

Напомним, что в феврале 2024 года Илья Топурия стал чемпионом в полулегком весе.


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