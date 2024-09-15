

Сатурация у Саакашвили приблизилась к нижнему уровню, что опасно для жизни - врач

15.09.2024 15:05





По информации врача и президента медицинской ассоциации Мананы Джебашвили, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в другую палату полтора месяца назад, после чего снизилась его сатурация.



Как пояснила Джебашвили, сатурация приблизилась к нижнему уровню, что опасно для жизни Саакашвили.



По ее же словам, они просят встречи с коллегами, чтобы выяснить, почему этот параметр не удалось скорректировать в течение полутора месяцев, чем это вызвано и какое лечение проводилось в связи с этим.



«Около полутора месяцев назад Михаила Саакашвили перевели в другую палату. На вторые сутки после перевода в другую палату у него произошло падение одного из важных жизненно важных показателей - сатурация. Он приблизился к нижнему уровню, что опасно для его жизни.



Мы не знаем, чем вызвана низкая сатурация, и его семья уже полтора месяца ждет исправления этих данных. В последнее время у Михаила Саакашвили наблюдаются сильная слабость, сонливость, нехватка воздуха и др. И сатурация все еще низкая, в пределах 90-91. Поэтому нам интересно, почему за полтора месяца не удалось скорректировать этот параметр, и в чем дело, почему так низок этот жизненно важный показатель, чем это вызвано и какое лечение в связи с этим проводилось.



Мы просим о встрече с коллегами, чтобы это выяснить, поскольку это угроза для его жизни. Хотим выяснить, какую тактику лечения они выбрали, какой диагноз и какова стратегия лечения», - заявила Манана Джебашвили.



По информации врача, при проверке сатурации присутствовала мать Михаила Саакашвили - Гиули Аласания, и именно она сообщила об его данных.



Вместе с тем, по ее словам, несколько дней назад они были у Народного защитника, который обещал собрать консилиум и выяснить причину.



«Несколько дней назад мы были у Народного защитника, который пообещал нам, что соберет консилиум и выяснит причину. Но чтобы собрать консилиум, нужно время.



Когда ему было очень плохо, его [Михаила Саакашвили] сатурация была не менее 97. Этот жизненно важный показатель низок вот уже полтора месяца. Следовательно, очень интересно, чем это вызвано и какое лечение проводится», - заявила Манана Джебашвили.





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