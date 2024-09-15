

Небольшое изменение сатурации у Саакашвили связано с физической нагрузкой - директор клиники

15.09.2024 15:13





«Никаких изменений нет, было несколько незначительных эпизодов изменения сатурации, которые связаны с физической нагрузкой», — заявил по поводу Михаила Саакашвили клинический директор «Вивамед» Зураб Чхаидзе.



Как отметил Зураб Чхаидзе, Михаил Саакашвили хорошо питается, занятия спортом и физическая активность напрямую коррелируют с небольшим изменением сатурации.



«Мне позвонил журналист, и странно, что он вспомнил о жалобах в воскресенье. Они нас ни о чем не спрашивали и перед камерами делают какие-то заявления. Изменений не было, было несколько очень незначительных эпизодов изменения сатурации, связанных с физической активностью. Человек уже хорошо питается, физически активен, занимается спортом, занимается в спортзале и ничего удивительного. Физическая нагрузка напрямую коррелирует с небольшим изменением сатурации», — отметил Зураб Чхаидзе.



По информации врача Мананы Джебашвили, Саакашвили перевели в палату около полутора месяцев назад, после чего у него резко упала сатурация, у него появилась слабость, сонливость и нехватка воздуха.







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