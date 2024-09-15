

16-22 сентября в Тбилиси пройдет «Европейская неделя мобильности»

15.09.2024 17:07





16-22 сентября в столице пройдет «Европейская неделя мобильности», в которой она участвует уже в четвертый раз. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.



Тема недели этого года — «Общее публичное пространство», а цель мероприятия — повысить осведомленность об устойчивой городской мобильности посредством различных мероприятий, стимулировать передвижение на общественном транспорте, пешком и на велосипеде.



В рамках «Европейской недели мобильности» Тбилисское агентство транспорта и городского развития совместно с партнерскими организациями и государственными ведомствами планирует различные активности.



«21-22 сентября с 11:00 до 18:00 на улице Мицкевича, на участке дороги от проспекта Пекина до пересечения с улицей Гамрекели и в районе Лондонского парка, на улице Канкава, можно будет передвигаться только пешком и участвовать в различных активностях. На улице Мицкевича также пройдет выставка автобусов.



При этом в рамках недели желающие будут иметь возможность посетить Тбилисский метрополитен 16 и 21 сентября в 01:00, а 21 сентября в 16:00 планируется посетить автобазу «Тбилисской транспортной компании». Для участия в указанных мероприятиях необходима предварительная регистрация.



21 сентября с 12:00 до 18:00 на улице Мицкевича пройдет имитационный велопробег, организованный Агентством обслуживания МВД.



Участникам мероприятия символически будут вручены права вождения велосипеда», — отмечается в информации мэрии Тбилиси.







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