Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

16-22 сентября в Тбилиси пройдет «Европейская неделя мобильности»


15.09.2024   17:07


16-22 сентября в столице пройдет «Европейская неделя мобильности», в которой она участвует уже в четвертый раз. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.

Тема недели этого года — «Общее публичное пространство», а цель мероприятия — повысить осведомленность об устойчивой городской мобильности посредством различных мероприятий, стимулировать передвижение на общественном транспорте, пешком и на велосипеде.

В рамках «Европейской недели мобильности» Тбилисское агентство транспорта и городского развития совместно с партнерскими организациями и государственными ведомствами планирует различные активности.

«21-22 сентября с 11:00 до 18:00 на улице Мицкевича, на участке дороги от проспекта Пекина до пересечения с улицей Гамрекели и в районе Лондонского парка, на улице Канкава, можно будет передвигаться только пешком и участвовать в различных активностях. На улице Мицкевича также пройдет выставка автобусов.

При этом в рамках недели желающие будут иметь возможность посетить Тбилисский метрополитен 16 и 21 сентября в 01:00, а 21 сентября в 16:00 планируется посетить автобазу «Тбилисской транспортной компании». Для участия в указанных мероприятиях необходима предварительная регистрация.

21 сентября с 12:00 до 18:00 на улице Мицкевича пройдет имитационный велопробег, организованный Агентством обслуживания МВД.

Участникам мероприятия символически будут вручены права вождения велосипеда», — отмечается в информации мэрии Тбилиси.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна