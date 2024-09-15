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«Прости, Георгий» — вдова Георгия Анцухелидзе ответила на заявления Иванишвили


15.09.2024   17:09


В ответ на заявление почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили о необходимости найти в себе силы, чтобы извиниться перед осетинами за события 2008 года вдова героя Грузии Георгия Анцухелидзе, погибшего в августовской войне 2008-ого, опубликовала фотографию в социальных сетях и подписала её.

«9 августа 2008 года… Сапоги «осетинских братьев» на спине Георгия. Прости, Георгий», — написала Мака Чиквиладзе.

Напомним, что почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили обвинил грузинскую сторону в развязывании российско-грузинской войны 2008 года и пообещал извиниться за это перед осетинскими братьями и сестрами.


Источник: SOVA
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