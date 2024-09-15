

Грузины никогда не извинятся перед убийцами Гиорги Анцухелидзе, — семья национального героя Грузии

15.09.2024 17:26





"Грузины никогда не будут извиняться перед убийцами Гиорги Анцухелидзе", — так семья национального героя Грузии, подвергшегося пыткам со стороны осетин и российских оккупантов, отреагировала на заявление Бидзины Иванишвили.



Брат Тамаза Гинтури, убитого оккупантами в прошлом году, также называет заявление олигарха "плевком в душу".

"Мой брат поднимался в церковь, чтобы поставить свечку. Когда он возвращался, на него напали из засады и застрелили в его собственной машине. Я думал, что Россия должна извиняться перед нами, но, наоборот, Бидзина Иванишвили просит нас извиниться перед осетинами и россиянами."



TV Pirveli также поговорил с ветеранами войны, которые утверждают, что правительство Иванишвили — это правительство России, выполняющее приказы Путина. По их словам, они никогда не извинятся перед врагом.

"Ни грузины, ни осетины не начинали эту войну. Войну начали россияне. Я считаю заявление господина Иванишвили оскорбительным."



"Иванишвили должен принести извинения грузинскому народу", — так реагируют генералы на скандальное заявление Иванишвили, сообщает TV Pirveli.



"То, что вчера в Гори сделал Бидзина Иванишвили, — это шаг против собственной истории, страны, государства и народа. Такие поступки совершают только враги", — заявила лидер партии "Droa" Элене Хоштария.



Один из лидеров партии "Ахали", Ника Гварамия: "Его заявление направлено на то, чтобы лить воду на мельницу врага, искажать историю нашей родины. Его слова о том, что мы начали войну и пролили кровь наших братьев, — это ложь, направленная на унижение, оскорбление и терроризирование нации. 'Грузинская мечта' использует угрозы как единственную политическую технологию."



Независимый депутат Тамар Кордзая заявила: "Бидзина Иванишвили должен извиниться перед всеми солдатами и каждым гражданином Грузии. Он — позор всей Грузии. Не представляю, как он будет жить после этих слов. Вчера весь день в социальных сетях можно было видеть гнев людей, которые чтят героизм Анцухелидзе и оскорблены этими заявлениями."



Член "ЕНД" Зураб Чиаберашвили: "Он оскорбил Анцухелидзе, Жиули Шартаву, героев Шиндиси и сотни грузинских героев, которые боролись за существование Грузии. 'Грузинская мечта' — это позорное пятно в истории страны. Если обвинять Грузию, это приведет к расколу суверенитета и территориальной целостности. Это подрывает политику Грузии по непризнанию оккупированных территорий. Москва хочет фрагментации и раздробления Грузии, но мы этого не допустим. Иванишвили несет полную ответственность за это крайне вероломное и позорное заявление".



Напомним, вчера Бидзина Иванишвили, выступая в Гори, заявил, что грузины должны извиниться за августовскую войну 2008 года после выборов.



Отметим также, что сегодня в 19:00 у парламента запланирована акция протеста.





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