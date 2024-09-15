

Мераб Двалишвили рассказал о первых эмоциях после завоевания чемпионского титула UFC

15.09.2024 19:32





Рефери остановил бой в первые десять секунд из-за того, что Шон О’Мэлли оскорбил Мераба Двалишвили, что недопустимо, заявил грузинский боец на пресс-конференцию. Новый чемпион UFC подробно рассказал о деталях боя и своих эмоциях.



«Первые эмоции были потрясающими, я потерял контроль над собой. Когда мне передали пояс, у меня возникло потрясающее чувство. Сейчас я думаю обо всем этом и это здорово. Я победил трёх бывших чемпионов.



Надо быть готовым ко всему, но, когда я увидел его силу и способности, он ждал моей ошибки, так же, как и в случае с Алджо, хотя я знал, что должен был сделать, я попросил продолжить бой, потому что О’Мэлли проявлял неуважение и пытался вывести меня из себя.



Если сделаешь такое в любом другом виде спорта, тебя дисквалифицируют, поэтому я сказал рефери остановить бой и успокоить угол О’Мэлли. Я держал его шею, оставалось 10 секунд, я знал, что он будет терпелив, поэтому мне хотелось пошутить. Это также было знаком того, что я контролировал ситуацию. Я отпустил его, а он ударил меня сзади.



Я грузин, Грузия дала мне все силы. Я сражаюсь за свою страну и готов умереть за свою страну. Я рад, сегодня в Грузии все празднуют. Я продолжу прославлять свою страну», — заявил Мераб Двалишвили.



Напомним, что Мераб Двалишвили завоевал чемпионский пояс UFC. После Илии Топурия Мераб Двалишвили является вторым грузином, получившим пояс UFC.





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