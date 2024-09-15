

В Тбилиси проходит акция «Нет диктату Кремля»

15.09.2024 21:03





У парламента Грузии проходит акция под лозунгом «Нет диктату Кремля». Собравшиеся возле здания высшего законодательного органа выразили протест «Грузинской мечте» и конкретно почетному председателю Бидзине Иванишвили, который обвинил грузинскую сторону в развязывании российско-грузинской войны 2008 года и пообещал извиниться за это перед осетинскими братьями и сестрами. Один из участников акции, лидер молодежного движения «Дапиони» Звиад Цкетладзе заявил:



«Наш коллаборационист-олигарх плюнул в душу нашим погибшим героям, боровшимся за суверенитет и территориальную целостность Грузии, и в то же время оскорбил живых ветеранов, живых героев, которые рисковали своим здоровьем, жизнью и всем ради Родины.



Для нас было невозможно оставаться дома и не отреагировать на это, не начать протест по этому поводу. Крайне важно, чтобы все вышли. Это не будет протест какой-то конкретной группы, это протест достойного общества, достойной нации».



На митинге присутствуют и представители оппозиции, среди них и один из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Леван Цуцкиридзе.



«Я не знаю ни одного настоящего гражданина, который услышал (заявление Иванишвили) и захотел ему аплодировать. Я пришел сюда как, разгневанный гражданин. Я пришел за солидарностью. В Грузии должно быть правительство, которое будет служить интересам народа, а не интересам России», — сказал Цускиридзе.



Напомним, что почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили обвинил грузинскую сторону в развязывании российско-грузинской войны 2008 года и пообещал извиниться за это перед осетинскими братьями и сестрами.



Источник: SOVA

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