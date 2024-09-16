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Отборочный этап чемпионата мира прошел на «Ипподроме Лиси»


16.09.2024   00:14


13-15 сентября на «Ипподроме Лиси» прошел отборочный этап Кубка мира, организованный Национальной федерацией конного спорта, в котором приняли участие страны Кавказского и Прикаспийского регионов.

По итогам соревнований был объявлен победитель отборочного этапа Кубка мира, который отправится на чемпионат мира с накопленными рейтинговыми очками. Победителем этапа стал Владимир Вошакин из Украины, второе место занял Шалва Гачечиладзе из Грузии, а третье место — Хабиб Исмаилов из Азербайджана.

Отборочный этап Кубка мира организует Национальная федерация конного спорта Грузии при поддержке министерства культуры и спорта Грузии и при участии Международной федерации конного спорта.

В мероприятии приняли участие представители Международной федерации конного спорта и ее партнерских организаций, а также приглашенные гости.


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