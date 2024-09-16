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В Грузии начался новый учебный год
16.09.2024 11:13
В школах Грузии начался новый учебный год.
К новому учебному году в грузинских школах начали учиться более 50 000 первоклассников. Благодаря изменению правил регистрации первоклассников, возможность регистрации в школу получили еще около 7000 детей.
Министр образования Георгий Амилахвари поздравил учеников с началом учебного года.
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