

В Грузии начался новый учебный год

16.09.2024 11:13





В школах Грузии начался новый учебный год.



К новому учебному году в грузинских школах начали учиться более 50 000 первоклассников. Благодаря изменению правил регистрации первоклассников, возможность регистрации в школу получили еще около 7000 детей.



Министр образования Георгий Амилахвари поздравил учеников с началом учебного года.





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