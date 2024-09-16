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В Грузии начался новый учебный год


16.09.2024   11:13


В школах Грузии начался новый учебный год.

К новому учебному году в грузинских школах начали учиться более 50 000 первоклассников. Благодаря изменению правил регистрации первоклассников, возможность регистрации в школу получили еще около 7000 детей.

Министр образования Георгий Амилахвари поздравил учеников с началом учебного года.


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