

Писатель Лаша Бугадзе: Иванишвили - мошенник и предатель грузинского народа

16.09.2024 14:21





Антигосударственные заявления олигарха в Гори, где Бидзина Иванишвили обвинил Грузию в развязывании августовской войны и говорил об извинениях перед осетинами, вызвали резкую реакцию как со стороны политиков, так и гражданского сектора.



"Это неслыханное оскорбление и цинизм, особенно в Гори, заявление этого человека, обычного мошенника и предателя грузинского народа. Перед кем грузинский народ должен извиниться перед русскими и своими сепаратистами? Невозможно представить, чтобы угнетенный извинялся перед угнетателем. Должны ли мы извиниться за оккупацию и аннексию 1921 года? За 21 человека, убитого 9 апреля 1989 года? За Татунашвили? За Гигу Отхозория? За Анцухелидзе? За Тамаза Гинтури? Не прошло и года с момента его убийства. Это позорный человек, и очень грустно, что те, кто там стоял, большинство из них были доставлены туда силой, не отвернулись от этого человека", - сказал писатель Лаша Бугадзе.



В субботу, на региональной встрече «Грузинской мечты» в Гори, почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили заявил, что «сразу после выборов 26 октября мы обязательно найдем в себе силы извиниться за то, что то в соответствии с полученным заданием, предательское «Национальное движение» в 2008 году окутало в пламени огня наших осетинских сестер и братьев».



Это заявление общественность Грузии оценила как предательство национальных интересов страны.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





