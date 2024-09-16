

Граждане Ирана провели акцию у парламента Грузии

16.09.2024 23:30





У Парламента в Тбилиси прошла акция протеста, организованная иранскими гражданами, проживающими в Грузии, в память о двухлетней годовщине со дня смерти курдянки Махсы Амини.



15 сентября, в преддверии годовщины, в самом Иране также прошли массовые протесты. Несмотря на усиленные меры безопасности, жители вышли на улицы, чтобы почтить память Амини. В Тегеране и её родном городе Саккез в провинции Курдистан патрулировали многочисленные полицейские и сотрудники службы безопасности. Очевидцы рассказали, что молодые женщины на протестах исполняли песню "Женщина, жизнь, свобода" иранского певца Шервина Хаджипура, которая стала символом женского движения после гибели Амини.



Сотрудники полиции не разрешили членам семьи Амини провести траурную церемонию на её могиле, а доступ к кладбищу был перекрыт. Родители погибшей девушки были помещены под домашний арест.



Напомним, что Махса Амини умерла в 2022 году после задержания полицией нравов за нарушение правил ношения хиджаба, что вызвало массовые протесты по всему Ирану и миру, включая акции в Тбилиси, где женщины сжигали хиджабы и отрезали волосы в знак протеста.



По данным организации Iran Human Rights, с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года власти Ирана казнили не менее 697 человек.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





