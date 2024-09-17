

В прошлом году в Грузии было сделано 14 884 абортов, из них 64 – несовершеннолетним

17.09.2024 13:33





В прошлом году в Грузии было сделано 14 884 абортов, в том числе 64 – несовершеннолетним.



По статистическим данным «Грузстата», больше всего - 5716 абортов было сделано в возрастной группе 15-29 лет, а в возрастной группе 15-24 лет – 2371.



Статистические данные 2023 года по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года снизились. В 2022 году было сделано 16 619 абортов, из них 83 – несовершеннолетним.



Самая старая статистика количества абортов, размещенная на официальной странице «Грузстата», за 2016 год. В упомянутом году было сделано 28720 абортов, из них 159 - несовершеннолетним. Примечательно и то, что количество абортов с 2016 по 2023 г.г. включительно ежегодно уменьшалось.





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